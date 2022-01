Fête de la Saint-Valentin Église Notre-Dame du Rosaire Paris Catégorie d’évènement: Paris

Au programme : * Messe dominicale à 18 h. * Apéritif salle Ste Thérèse à 19 h suivi d’un temps de réflexion et de prière dans l’église. * Dîner à 20h30. La participation aux frais est libre. une soirée est proposée à tous les amoureux jeunes ou moins jeunes Église Notre-Dame du Rosaire 194 Rue Raymond Losserand, 75014 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T18:00:00 2022-02-12T23:00:00

