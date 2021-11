Turckheim Turckheim Haut-Rhin, Turckheim Fête de la saint Urbain Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Turckheim

Fête de la saint Urbain Turckheim, 12 décembre 2021, Turckheim. Fête de la saint Urbain Turckheim

2021-12-12 – 2021-12-12

Turckheim Haut-Rhin 9h30 Messe de la St Urbain, patron des vigneron. 17h, les jeunes viticulteurs présenteront la statue du Saint, dans le cortège de l’ouverture du calendrier. Messe pour la St Urbain à 9h30, et à 17h les jeunes viticulteurs défilent en portant la statue de St Urbain dans le cortège de l’ouverture de la fenêtre de l’avent. 9h30 Messe de la St Urbain, patron des vigneron. 17h, les jeunes viticulteurs présenteront la statue du Saint, dans le cortège de l’ouverture du calendrier. Turckheim

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Turckheim Autres Lieu Turckheim Adresse Ville Turckheim lieuville Turckheim