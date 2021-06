La Loupe La Loupe Eure-et-Loir, LA LOUPE Fête de la Saint-Thibault La Loupe La Loupe Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Fête de la Saint-Thibault La Loupe, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, La Loupe. Fête de la Saint-Thibault 2021-07-03 08:00:00 – 2021-07-03 21:00:00

La Loupe Eure-et-Loir La Loupe La ville de La Loupe fête la Saint Thibault, au programme : déballage de commerçant, salon de l’automobile, spectacle de marionnette, Cluédo géant et concerts ! mairie@ville-la-loupe.com +33 2 37 81 12 17 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

