Sérignan Hérault Sérignan était ravagée par la peste au XIVe siècle, les habitants ont alors prié Saint Roch de les protéger par l’intermédiaire de Notre Dame de Grâce. Et Sérignan fut sauvée. C’est ainsi que le 16 août, les Sérignanais fêtent Saint Roch : procession, messe, bénédiction des chevaux et des animaux de compagnie. Dans la matinée, la statue de Saint Roch déambulera dans la ville avant de regagner la Collégiale qui l’héberge tout le reste de l’année.

Ensuite, que vous soyez sérignanais ou vacanciers vous pourrez faire bénir vos chevaux ainsi que vos animaux domestiques lors d'une procession qui suivra la messe donnée en l'honneur du saint patron de la ville. Clôture de la journée par la concert de l'orchestre No Name, à 21h sur la Promenade.

