Fête de la Saint-Roch Sainte-Bazeille, 14 août 2022, Sainte-Bazeille.

Fête de la Saint-Roch

Au Village Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne OT Val de Garonne

2022-08-14 – 2022-08-15

Sainte-Bazeille

Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne

EUR Le dimanche 14 août :

– 14h30 : thé dansant (salle des fêtes).

– 15h : Fête foraine

– 18h30 : Marche gourmande. Réservations au 05.53.94.40.28 ou 07.81.14.48.07.

– 19h : Restauration, buvette et animation par « Globule ».

Le lundi 15 août :

– 9h : concours de belote (salle des fêtes)

– 15h : Fête foraine

-19h : Restauration et buvette. Réservations au 05.53.94.40.28.

– 22h30 : Retraite au Flambeau.

– 23h : spectacle Pyrotechnique « La folie et l’amour ».

Programme détaillé à télécharger !

Association Culture, Arts et Loisirs de Sainte-Bazeille

