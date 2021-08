Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne, Sainte-Bazeille Fête de la Saint-Roch Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille vous invite à la Fête de la Saint-Roch.

– 8h : Braderie organisée par le Lions Club Pomme d’Amour à la Halle du Marché.

-22h45 : Spectacle pyrotechnique plaine des Sports.

Le vide-greniers est annulé en raison du contexte sanitaire.

