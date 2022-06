Fête de la Saint-Roch Aureille, 6 août 2022, Aureille.

Tout un programme pour la Fête de la Saint-Roch.

• Samedi 6 août – 19h : Dépôt du bouquet à l’Oratoire Saint-Roch puis aubade chez les Prieurs entrants.



• Du mercredi 10 août au vendredi 12 août : Montage de a charrette au Mas l’Oustalet sur la route de Mouriès, ouvert à tous !



• Samedi 13 août :

9h30 : Grande Messe célébrée en provençal à l’Église Notre Dame de l’Assomption, animée par « Le Chœur St Martin » et le CONDOR.

11h : Défilé et Bénédiction de la charrette Saint-Roch ainsi que ses petits pains « Les Aureillades ». La charrette défilera dans les rues du village, accompagnée des Arlésiennes, des enfants costumés, des calèches et des nombreux groupes accompagnés par le CONDOR.

13h30 : Repas sous les platanes avec au menu Fideuà. Animé par Jean-François et ses musiciens du CONDOR.

18h : Animation surprise, dans les rues d’Aureille.

Fête de la Saint-Roch à Aureille le samedi 13 août !

+33 4 90 59 92 01 http://www.aureille.fr/

