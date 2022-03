Fête de la Saint Rieul Senlis, 23 avril 2022, Senlis.

Fête de la Saint Rieul Senlis

2022-04-23 – 2022-05-13

Senlis Oise Senlis

0 0 Après deux ans d’ absence, le traditionnel événement senlisien revient cette année!

Incontournable rendez-vous du printemps, le fête de la Saint-Rieul s’installe sur le cours Thoré-Montmorency. Pendant une quinzaine de jours près de 70 manèges et attractions feront la joie des petits et des grands.

Venez passer un bon moment en famille : des attractions pour petits et grands ! Des stands de confiseries vous proposent chichis, crêpes, nougats et autres friandises. Sans oublier un espace ” restauration ” pour manger sur place.

Inauguration le samedi 23 avril à 17h

Après deux ans d’ absence, le traditionnel événement senlisien revient cette année!

Incontournable rendez-vous du printemps, le fête de la Saint-Rieul s’installe sur le cours Thoré-Montmorency. Pendant une quinzaine de jours près de 70 manèges et attractions feront la joie des petits et des grands.

Venez passer un bon moment en famille : des attractions pour petits et grands ! Des stands de confiseries vous proposent chichis, crêpes, nougats et autres friandises. Sans oublier un espace ” restauration ” pour manger sur place.

Inauguration le samedi 23 avril à 17h

https://www.ville-senlis.fr/

Après deux ans d’ absence, le traditionnel événement senlisien revient cette année!

Incontournable rendez-vous du printemps, le fête de la Saint-Rieul s’installe sur le cours Thoré-Montmorency. Pendant une quinzaine de jours près de 70 manèges et attractions feront la joie des petits et des grands.

Venez passer un bon moment en famille : des attractions pour petits et grands ! Des stands de confiseries vous proposent chichis, crêpes, nougats et autres friandises. Sans oublier un espace ” restauration ” pour manger sur place.

Inauguration le samedi 23 avril à 17h

Ville de Senlis

Senlis

dernière mise à jour : 2022-03-04 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme