Fête de la Saint-Quentin Allouville-Bellefosse, 29 avril 2022, Allouville-Bellefosse.

Fête de la Saint-Quentin Allouville-Bellefosse

2022-04-29 – 2022-05-01

Allouville-Bellefosse 76190 Allouville-Bellefosse

En plus de la fête foraine qui se tiendra sur la place du village durant trois jours, plusieurs animations organisées par le Comité des Fêtes vous attendent. Le vendredi : un concours de domino. Le samedi : des jeux pour les enfants et une retraite aux flambeaux. Le dimanche : une messe en musique, un dépôt de gerbe et le chant de la marseillaise, un lâcher de pigeon, un vin d’honneur et une foire à tout.

+33 2 35 96 01 65

Allouville-Bellefosse

dernière mise à jour : 2022-04-22 par Yvetot Normandie Tourisme