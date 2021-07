Fête de la Saint Pierre Sausset-les-Pins, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Sausset-les-Pins.

Fête de la Saint Pierre 2021-07-04 10:30:00 – 2021-07-04 12:30:00

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Jugé sur un pointu qui dit ici toute l’histoire d’amour entre la mer et les hommes.



9h procession dans le village, nourrie de bénédictions et parenthèses folkloriques, 10h30 embarquement du saint et des personnalités sur les bateaux des pêcheurs professionnels saussetois, qui emmènent dans leur sillage une bonne trentaine d’embarcations petites et grandes jeunes et vielles.



Après l’émouvante bénédiction au large, des morts en mer, et le lancer symboliques de fleurs par le Maire, l’émouvant concert de cornes de brumes donne le signal du retour .

11h15 messe en plein air sur le môle du port et la dégustation de la traditionnelle bourride à l’emblématique Cercle Saint-Pierre.

C’est tout un village attaché à son identité et sa tradition marine qui se donne rendez-vous ce dimanche sur le port pour fêter Pierre, saint patron des pêcheurs.

ot.sausset@gmail.com +33 4 42 45 60 65 http://www.ville-sausset-les-pins.fr/

