FÊTE DE LA SAINT PIERRE

FÊTE DE LA SAINT PIERRE Port-la-Nouvelle, 3 juillet 2022

2022-07-03 09:00:00 – 2022-07-03
Port-la-Nouvelle
Aude

Aude Port-la-Nouvelle 9h à 10h30 : Démonstration de pêche à la traîne, rendez-vous devant le Poste 1 avec une sardinade offerte pour les participants. 9h à 12h : Baptême de plongée avec l’association Nouvelle Vague, démonstration de scaphandrier lourd en face du parking du casino, face à la plage, rendez-vous devant le casino 9h à 12h : Exposition de matériel de plongée (scaphandrier) sur le belvédère du quai d’honneur 9h à 12h : Puces nautiques sur la Place Saint Charles organisées par Le Cercle Nautiqueavec stands d’information du Seamen’s Club et Femmes des gens de mer 9h à 13h : Pêche au bouchon pour les enfants sur le bord du quai face au Bacchus 10h à 12h : Démonstration du jeu de la mouette avec l’association JUN (mouetodrome) 14h à 15h : Jeu du capelet sur le quai d’honneur (face au restaurant asiatique Chez Lé) 15h : Baptême de jet ski avec l’association ANJS (Jet Ski nouvellois) – départ de la plage face au parking du casino 16h : Initiation de longe côte avec l’association La Nouvelle Rando – rendez-vous au cabanon sur le parking du casino 17h : Aqua-gym en mer et atelier dessin/peinture sur le thème de la pêche, à partir de 6 ans avec La Nouvelle Nage, rdv à la « vérand’art » du Miramer niveau du poste 2 17h à 19h : Démonstration du jeu de la mouette avec l’association JUN (mouetodrome) 18h à 20h : Ponton A&CO : demi-tarif sur la location de bateaux électriques – ponton A situé sur le quai, face à l’Hôtel du Port 21h : Jean My chante Johnny, concert gratuit place Saint Charles +33 4 68 48 06 86 https://portlanouvelle.fr/44-actualites/460-la-fete-de-la-saint-pierre.html Port-la-Nouvelle

