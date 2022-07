Fête de la Saint-Pierre Mollégès, 2 novembre 2022, Mollégès.

Fête de la Saint-Pierre

Centre du village Mollégès Bouches-du-Rhône

2022-11-02 – 2022-08-03

Mollégès

Bouches-du-Rhône

Mollégès

Vendredi 29 Juillet :

19h30 : Vente de t-shirt sur le cours par « Li Manjo Granouïo ».

20h : Animation musicale by DJ Lucas Mencci, Café le B4.



Samedi 30 Juillet :

9h30 : Concours de pêche pour les enfants du village sur le Chemin de Bouscaron. Vente de t-shirt sur le cours par « Li Manjo Granouïo ».

11h : Remise des récompenses.

11h30 : Abrivado Manade Gillet.

19h : Festival Abrivado Manade Gillet et Lescot.

21h30 : Show visuel musical par l’Orchestre Le Show Lorca.



Dimanche 31 Juillet :

9h à 10h30 : Déjeuner au pré offert par le Comité des fêtes à l’ancienne manade Gros (D31 Route Saint-Rémy), animation Pena du Grès.

11h : Abrivado longue dite à l’ancienne, Manade Lescot, départ du déjeuner au pré et arrivée au village par la Route des Paluds (D31) ; animation Pena du Grès.

12h : Apéritif musical animé par la Pena du Grès et la Pena Mythra de Lunel.

20h : Animation musicale sur le cours avec le Groupe « Mind the Gap ».



Lundi 1 Août : Journée déguisée

8h30 à 11h30 : Animations gratuites pour les enfants du village offertes par le Comité des Fêtes et par l’Offcie des Sports de Mollégès (Laser Game, Quads, Jeux XXL en bois, Tir à l’arc, Tir de nerf et Ballades Poneys) sur l’espace Manson.

11h30 : Abrivado Manade Colombet avec les cavaliers Mollégeois

13h : Anchois et Cachat offerts par le Comité des fêtes au Café le B4. Music by DJ Thibaut Fabre.

16h : Vaches piscine Manade Colombet à l’Espace Manson. Buvette sur place.

20h30 : DJ Mika Chess au Café le B4.

21h30 : Grand spectacle Cabaret, avec l’Orchestre Richard Gardet sur l’Espace Manson. Entrée gratuite, buvette sur place.



Mardi 2 Août :

9h à 10h30 : Déjeuner au pré offert par le Comité des fêtes à l’ancienne manade Gros (D31 Route Saint-Rémy), animation pena Del Fuego.

11h : Abrivado longue dite l’ancienne, Manade Gillet, départ du déjeuner au pré et arrivée au village par la Route des Paluds (D31), animation Pena Del Fuego.

12h : Aïoli populaire animé par la Pena Del FUego sur le Cours.

19h : Apéritif concert musical avec l’Orchestre Mephisto.

20h : La Closing de la Saint Pierre by Temps Design, Café le B4.

22h : Festival pyrotechnique proposé par la société Imagine devant le monument du Cheval.

22h30 : Show visuel musical par l’Orchestre Mephisto.



Mercredi 3 Août :

18h30 : Abrivado avec la Manade Lescot sur le Cours.

21h : Soupe à l’oignon sur le Cours animée par DJ Yohann S.



Restauration : JP Pizza, Pistou et Romarin, BeKrok.

Tickets Aïoli et Soupe à l’oignon seront en vente au Bar du Cours, au B4, aux Gourmandises du Lauron et au Tabac Presse.

Fête votive Saint-Pierre à Mollégès.

+33 4 90 95 03 51

Mollégès

