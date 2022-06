FÊTE DE LA SAINT-PIERRE Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: 11430

Gruissan 11430 Gruissan «Priez pour nous pauvres pêcheurs», voilà l’oraison adressée tous les ans à Saint-Pierre, patron des pêcheurs. Le 28 au soir, c’est en votre compagnie que la sérénade traverse les rues du village avec la « musicalité maritime » bien connue du réveil gruissanais. Le lendemain, c’est le « jour de gloire ». Le cortège part de la Prud’homie, jusqu’à l’église Notre Dame de l’Assomption pour célébrer la grand’messe. C’est là, que les pêcheurs gruissanais, tous soudés par une réelle dévotion, portent la barque d’apparat (symbolisant le travail) et un cierge allumé (qui exprime la foi) jusqu’au buste du Saint placé dans le chœur de l’église. Une tradition à découvrir. Au village à partir de 19h30 : animation musicale avec la fanfare « Le gros Tube » en déambulatoire et mini concert. Un style original brassant funk, jazz, reggae et l’afrobeat à la sauce acoustique contact@ville-gruissan.fr +33 4 68 75 21 21 http://www.ville-gruissan.fr/ Gruissan

