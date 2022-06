FÊTE DE LA SAINT PIERRE

FÊTE DE LA SAINT PIERRE, 2 juillet 2022



2022-07-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-02 9h à 11h : initiation de longe côte avec l’association La Nouvelle Rando – rendez-vous au cabanon sur le parking du casino. 10h à 13h : initiation et démonstration de rame traditionnelle et d’aviron avec les associations Novarems et l’Aviron Nouvellois – rendez-vous au pôle nautique, sur le quai du Port (face à l’Escale). 11h à 13h : SNSM : stand d’information, visite de la vedette au pôle nautique (face à l’Escale) 15h30 : procession dans les rues de la ville, départ de la prud’homie jusqu’à l’église 16h30 : célébration à l’église Notre Dame De Bon Voyage 17h00 : procession dans les rues de la ville, de l’église jusqu’a à la criée 18h00 : procession des bateaux en mer avec dépôt de gerbes 19h30 : début du repas apéritif à la criée ouverte exceptionnellement au public – fideuà de la pêche locale (assiette 12 euros) avec animation musicale . dernière mise à jour : 2022-06-24 par

