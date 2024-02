FÊTE DE LA SAINT-PÉPINS Aviré Segré-en-Anjou Bleu, vendredi 16 février 2024.

FÊTE DE LA SAINT-PÉPINS Aviré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

La Virée d’Aviré accueil un événement festif autour de la Saint-Pépins le vendredi 16 février à partir de 19h.

Rendez-vous à la Virée d’Aviré. Au programme dégustation de cidre et jus de pomme. Repas avec galettes et crêpes, uniquement sur réservation. Concert sur place.

Opération proposée en collaboration avec Les Vergers de la Hanère, producteur local à Aviré (Segré-en-Anjou bleu) et portée par Pépins.

Sur réservation.

Pépins est un groupe de 12 producteurs transformateurs de pommes localisés sur 3 départements Le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe. Nous sommes des hommes et des femmes de terrain qui faisons de notre passion notre métier. Du verger à la bouteille, autant de savoir-faire et de connaissances transmises de génération en génération pour créer et élaborer des produits d’exception et de qualité.

Soucieux de partager notre savoir, promouvoir et faire découvrir aux consommateurs l’ensemble de nos produits Pommeau, Cidre, Jus de Pomme, Jus de Pomme Pétillant,…, nous lançons un évènement la Saint-Pépins . EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16

Aviré 13 rue d’Anjou

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@laviree.fr

L’événement FÊTE DE LA SAINT-PÉPINS Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2024-02-05 par eSPRIT Pays de la Loire