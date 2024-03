Fête de la Saint Patrick Thury-Harcourt-le-Hom, vendredi 15 mars 2024.

Fête de la Saint Patrick Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

☘️ Saint patrick ☘️

Rejoignez-nous pour célébrer la Saint Patrick comme il se doit le vendredi 15 mars de 19 h à 0h 00 ! C’est le premier apéro-concert de la saison .

Pour cette occasion spéciale, nous avons l’honneur d’accueillir le super groupe Kecyoclagan qui promet de nous faire vibrer au rythme de leur musique de 20 h 30 à 23 h .

N’hésitez pas à inviter vos amis et votre famille (y compris les enfants) à se joindre à la fête !

Boissons et restauration sur place avec nos fameuses planches charcuterie et fromage, burgers, frites maison …

Vous retrouverez également les crêpes de thomas et les fameux muffins au chocolat de Julie !!

Le petit ➕️: N’oubliez pas de revêtir une touche de vert pour honorer la tradition irlandaise !

Info et réservation au 06 33 85 82 19.

ENTREE GRATUITE

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15

La Roche à Bunel

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

L’événement Fête de la Saint Patrick Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Suisse Normande