2022-03-19 – 2022-03-19

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Laragne-Montéglin Spectacle irlandais (danses, chants ,théâtre) par les musiciens de la SML d’autres associations locales, suivi d’une soirée DJ animée par Platine 05.

Possibilité de restauration rapide (Irish stew, sandwiches) entre les 2 spectacles. +33 6 84 20 25 06 http://societemusicale.wix.com/laragne Laragne-Montéglin

