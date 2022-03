Fête de la Saint-Patrick / Soirée Concert Satolas-et-Bonce Satolas-et-Bonce Catégories d’évènement: Isère

Satolas-et-Bonce

Fête de la Saint-Patrick / Soirée Concert Satolas-et-Bonce, 18 mars 2022, Satolas-et-Bonce. Fête de la Saint-Patrick / Soirée Concert Satolas-et-Bonce

2022-03-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-18 03:00:00 03:00:00

Satolas-et-Bonce Isère Satolas-et-Bonce EUR 7 Le Comité des Fêtes vous invite à venir fêter la St-Patrick le 18 mars à 20h !

Nous vous proposons une ambiance pub avec une soirée “concert irlandais” avec le groupe “The Green Duck”.

Pour en savoir plus: https://www.facebook.com/cdf.satolas.et.bonce/ cdf.satolasetbonce@gmail.com Satolas-et-Bonce

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Satolas-et-Bonce Autres Lieu Satolas-et-Bonce Adresse Ville Satolas-et-Bonce lieuville Satolas-et-Bonce Departement Isère

Satolas-et-Bonce Satolas-et-Bonce Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/satolas-et-bonce/

Fête de la Saint-Patrick / Soirée Concert Satolas-et-Bonce 2022-03-18 was last modified: by Fête de la Saint-Patrick / Soirée Concert Satolas-et-Bonce Satolas-et-Bonce 18 mars 2022 Isère Satolas-et-Bonce

Satolas-et-Bonce Isère