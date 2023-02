FÊTE DE LA SAINT PATRICK SALLE DU PAQUIS Conflans-en-Jarnisy Conflans-en-Jarnisy Catégories d’Évènement: Conflans-en-Jarnisy

Meurthe-et-Moselle Conflans-en-Jarnisy La commune accueille les Ga’coustiques pour un concert rock aux accents et à l’atmosphère d’Irlande.

Les Ga’coustiques, cinq gars du grand Est qui ont embarqué pour un voyage musical festif, brillant, pétillant, un voyage qui promène violon, guitare, flûte, harmonica, accordéon et des chants de pleine voix…. La Jig est à l’honneur, et elle se marie avec Brel, Renaud, Les Pogues ou des compositions. Les Ga’coustiques, une bande de copains qui partagent une âme, celle de la musique, celle qui fait vibrer tous les lieux chaleureux et les bières fraîches.

Buvette et bretzels. Règlement sur place +33 6 74 39 10 12

