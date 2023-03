Fête de la Saint Patrick Salle des fêtes Jean Amblard Saint-Gervais-sur-Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion Catégories d’Évènement: Drôme

Fête de la Saint Patrick Salle des fêtes Jean Amblard, 18 mars 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion. Fête de la Saint Patrick Avenue Montroubion Salle des fêtes Jean Amblard Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme Salle des fêtes Jean Amblard Avenue Montroubion

2023-03-18 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-18

Salle des fêtes Jean Amblard Avenue Montroubion

Saint-Gervais-sur-Roubion

Drôme Saint-Gervais-sur-Roubion Le Comité des fêtes de Saint Gervais sur Roubion vous invite à la soirée festive de la SAINT PATRICK Salle des fêtes Jean Amblard Avenue Montroubion Saint-Gervais-sur-Roubion

