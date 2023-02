Fête de la Saint Patrick Salle de réunion Gourgé Gourgé Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

2023-03-17 19:00:00 – 2023-03-17

Deux-Sèvres Gourgé Soirée de la Saint-Patrick à partir de 19h00 à la salle des fêtes de Gourgé

Organisée par l’amicale des donneurs de sang « Le Sang d’Ici ». Foodtrucks et buvette sur place.

