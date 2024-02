Fête de la Saint-Patrick Saint-Nabor, samedi 16 mars 2024.

Le CCSN vous donne rendez-vous pour une belle soirée pour cette fête traditionnelle Irlandaise. Apéro concert avec le groupe Les Celteast. Bières irlandaises, planchettes, spécialités Irlandaises. Une bière sera offerte à tous les Patrick !

Les Celteast est un quatuor de musique celtique strasbourgeois spécialisé dans les musiques irlandaises, écossaises et bretonnes. Portées au rythme du bodhran, les cordes mélodieuses de la harpe et de la guitare s’unissent pour accompagner la voix et la flûte. Le groupe apporte une touche personnelle à chaque morceau, réinterprétant avec créativité les classiques tout en respectant la véritable essence de la musique celtique. Il crée ainsi une atmosphère musicale captivante, empreinte d’émotion et de tradition.

Sur place Bières Irlandaises, Planchettes, spécialités Irlandaises.

Une bière sera offerte à tous les Patrick ! EUR.

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16 23:30:00

Rue des Alcines

Saint-Nabor 67530 Bas-Rhin Grand Est ccsnasso@gmail.com

