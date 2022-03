FÊTE DE LA SAINT-PATRICK Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel Meuse Stout, Blonde, Blanche ou Ambrée…

Pression ou Bouteille….

Faite votre choix !!!

Pour accompagner tout cette profusion de boissons nous vous préparons des croques maison dont nous gardons secrète la recette.

Et pour les amateurs, un petit Irish à base de whisky irlandais ?

+33 6 03 92 55 37

