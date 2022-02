Fête de la Saint-Patrick Pujols, 19 mars 2022, Pujols.

Fête de la Saint-Patrick Pujols

2022-03-19 19:30:00 – 2022-03-19

Pujols Lot-et-Garonne Pujols

10 10 EUR Fête de la Saint-Patrick organisé par l’association Couleurs du Monde, le samedi 19 mars 2022 à partir de 19h30.

Concert et spectacle : Celtic addiction et Lockins.

Buvette et restauration rapide sur place.

Demande de renseignements au 07 85 11 23 05.

+33 7 85 11 23 05

Association Couleurs du Monde

Pujols

