2022-03-17 18:30:00 – 2022-03-17 Salle des fêtes Place du Général de Gaulle

Pineuilh Gironde 18 18 EUR Fête de la Saint Patrick avec le groupe irlandais Dulcimer en concert.

Au menu : Ragoût d’agneau irlandais, fromage, dessert.

Nombreuses bières proposées. A consommer avec modération.

Avec la participation du Centre de formation “Parlez-vous Français” et le traiteur “BYPATEY”.

+33 6 49 68 77 16

