Oise Ons-en-Bray 5 5 Fête de la Saint Patrick le samedi 18 mars, 20h30 à la salle socio-culturelle de Ons-en-Bray. Organisée par la Mairie et la Commission Culturelle. Soirée irlandaise avec chant de pub irlandais, celtique et marins avec Blood of the Green. Tarif : 5€ Renseignements et réservations au 03 44 81 61 07 +33 3 44 81 61 07 Ons-en-Bray

