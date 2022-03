Fête de la Saint-Patrick Levier, 19 mars 2022, Levier.

Fête de la Saint-Patrick Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier

2022-03-19 – 2022-03-19 Route de Septfontaine Camping de la Forêt

Levier Doubs Levier

À l’occasion de la Saint-Patrick, le Camping de la Forêt vous porpose une soirée festive et conviviale.

Au programme :

– Ambiance musicale sur le thème de l’Irlande en intérieur et en extérieur (chapiteau chauffé).

– Repas Fish & Chips ou formule Végé.

– Bar ouvert avec dégustation de whisky et de bières.

Possibilité d’hébergement sur place.

Renseignements et réservations par téléphone.

contact@camping-dela-foret.com +33 3 81 89 53 46 http://www.camping-dela-foret.com/

Route de Septfontaine Camping de la Forêt Levier

