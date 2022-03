Fête de la Saint-Patrick de Irles Irles Irles Catégories d’évènement: Irles

Le 19 mars à partir de 19h30, la salle communale de Irles sera aux couleurs de la Saint-Patrick. Cette fête irlandaise prend ainsi ses quartiers dans la commune du Pays du Coquelicot le temps d’une soirée “repas-dansant”. Au menu, apéritif, amuse-bouches, carbonade flamande, endives braisées et frites, le tout accompagné d’un dessert et d’un café. Au programme après le repas : une soirée dansante pour célébrer l’événement jusqu’au bout de la nuit.

Réservation obligatoire : 18€ (TR 12€ pour les -12 ans)

