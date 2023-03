FÊTE DE LA SAINT-PATRICK Château Centre Culturel, 18 mars 2023, Saint-Max .

FÊTE DE LA SAINT-PATRICK

2023-03-18 11:00:00 11:00:00 – 2023-03-19 18:00:00 18:00:00

Fortes de leur succès en 2022, les associations Les Amis de l’Histoire Culture Européenne, Les Amis de l’Orgue de Saint Livier et Lorraine Culture du Monde en collaboration avec la Ville de Saint Max proposent au public plusieurs animations pendant la fête de Saint Patrick élargie au weekend du 18 et 19 mars 2023. Cette fête traditionnelle irlandaise suscite beaucoup d’intérêt et fait l’objet de nombreuses animations en Europe et à travers le monde occidental. Plusieurs événements festifs et animations culturelles mettent à l’honneur légendes, et traditions irlandaises : tout est en vert et la bonne humeur est de mise.

Le programme culturel se compose de 2 temps forts :

Samedi 18 mars :

Salle Choltus – Château Garnier Centre Culturel

Contes Irlandais & Celtiques en musiques – Duo Brei’Zim,

airs populaires & découverte du patrimoine populaire irlandais

Exposition d’instruments de musique

Exposition Photos, Poésies & Contes sur l’Irlande

Repas irlandais & animations – 18h30

Duo Brei’Zim Nicolas Salles

Musiques d’Irlande & Celtes (Flûtes du Monde)

Cette prestation est proposée au grand public et aux membres des associations à un tarif unique (48,50 €), sur inscription obligatoire préalable.

Contact auprès de Mme Guenot, téléphone : 06 82 81 93 41

Mail : guenot.jeannine@orange.fr

Dimanche 19 mars :

(Rez de jardin – devant le Château Garnier)

Ouverture officielle de la fête à 11h00

Animations musiques irlandaises traditionnelles et populaires (Orgue et flûtes),

Stand accessoires & maquillage,

Repas sur 3 thèmes par le Traiteur « Arpèges & Saveurs gourmandes »

• Crêpes

• Burgers & Frites

• Plat irlandais à déguster

(Boissons froides)

Stand de vente de boissons chaudes et friandises,

(Guichet unique pour les achats de tickets de petite restauration)

Démonstrations de danses « Mordus de la Piste » – 14h30 – gratuit

Spectacle de Magie – 15h00 – gratuit

Concert par l’orchestre Armonia – 16h00 – gratuit

Exposition d’instruments de musique

Exposition « L’Irlande des Poètes » Photos, Poésies & Contes sur l’Irlande

+33 6 82 81 93 41 https://www.saint-max.fr/agendas_f/saint-patrick/

AMOSL

