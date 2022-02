Fête de la Saint-Patrick Cabrerets Cabrerets Catégories d’évènement: Cabrerets

Lot

Fête de la Saint-Patrick Cabrerets, 19 mars 2022, Cabrerets.

2022-03-19 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-19 00:00:00 00:00:00

Cabrerets Lot Cabrerets Le comité des fêtes de Cabrerets vous invite pour la 3ème édition de la fête de la Saint Patrick !!! Le samedi 19 mars 2022 à la salle du communal de Cabrerets. Diffusion du match France-Angleterre, suivie d’une soirée repas et concerts. Le comité des fêtes organise une soirée pour la Saint-Patrick, au foyer rural. Le comité des fêtes de Cabrerets vous invite pour la 3ème édition de la fête de la Saint Patrick !!! Le samedi 19 mars 2022 à la salle du communal de Cabrerets. Diffusion du match France-Angleterre, suivie d’une soirée repas et concerts. ©pixabay_st patrick

