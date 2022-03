Fête de La Saint-Patrick au Biotilus Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Fête de La Saint-Patrick au Biotilus Marmande, 17 mars 2022, Marmande. Fête de La Saint-Patrick au Biotilus Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

2022-03-17 18:30:00 – 2022-03-17 23:30:00 Biotilus 15 rue Toupinerie

Marmande Lot-et-Garonne Partout dans le monde, le 17 mars, des milliers de personnes se parent de vert et se déguisent.

– Pour cette occasion, venez en vert (ou déguisé : kilt, chapeau,…) et contre tout, boire un breuvage irlandais…

– Petite restauration.

Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

dernière mise à jour : 2022-03-11

