FÊTE DE LA SAINT PATRICK – APAVI Ispagnac Lozère

Animations familiales gratuites à partir de 16h. Initiation à la danse.

Happy hours de 18h30 à 19h30.

Bal traditionnel à partir de 19h30 avec Caminarem Orchestra et Les Tortues Solubles, entrée 8 euros.

Buvette et restauration sur place. Repas irlandais. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16

Espace culturel Michel Vieilledent

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

