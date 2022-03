Fête de la Saint-Patrick à Sissy Sissy Sissy Catégories d’évènement: Aisne

Sissy

Fête de la Saint-Patrick à Sissy Sissy, 19 mars 2022, Sissy.

2022-03-19 – 2022-03-19

L'association "sourire d'écolier" organise la 2ème édition de la soirée st Patrick. La première étant une réussite nous avons hâte de vous retrouver pour faire la fête avec un groupe fantastique le groupe BUS. Les bénéfices de cette soirée serviront à financer les projets et voyages scolaires des élèves de l'école de Thenelles/Sissy. +33 6 89 54 04 34

