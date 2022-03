Fête de la Saint Patrick à la Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot L'Hôme-Chamondot Catégories d’évènement: L'Hôme-Chamondot

L’Hôme-Chamondot Orne L’Hôme-Chamondot La Saint Patrick est une fête chrétienne qui, le 17 mars, célèbre le saint patron de l’Irlande.

Venez partager ce moment convivial avec un orchestre Irlandais au son de la cornemuse, un menu Irlandais préparé par l’Hôtel de France (Saucisse irlandaise, corned-beef et chou, ragoût à la Coule Douce Stout), de grandes barbes rousses des chapeaux de lutins, une chasse au trèfles à quatre feuilles et une bière la Bière Verte Photomaton. La Saint Patrick est une fête chrétienne qui, le 17 mars, célèbre le saint patron de l’Irlande.

