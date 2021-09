Fête de la Saint Omer Châteaurenard, 17 septembre 2021, Châteaurenard.

Fête de la Saint Omer 2021-09-17 – 2021-09-22 La Crau de Châteaurenard Avenue Saint-Omer

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Saint Omer, évêque au Moyen Age, serait passé à La Crau et aurait répandu quelques bienfaits. Mais nul ne sait au juste ce qu’il s’est passé et à quand remonte l’origine de cette fête.

Le hameau de Châteaurenard, aujourd’hui La Crau de Châteaurenard, était un quartier très animé où il y avait une population importante qui se faisait un point d’honneur à se retrouver pendant la fête votive de la Saint Omer, autour des bals populaires et autres divertissements: courses de taureaux, courses de bicyclettes, aïoli, concours de boules… Ces retrouvailles se faisaient autour de la spécialité culinaire du canard aux navets, car dans les mas, le canard était l’animal privilégié de la basse-cour.

Le Char des enclumes est décoré de buis, de canisses, de navets. Il est tiré par près de 60 chevaux de trait harnachés à la mode sarrasine et est précédé de groupes folkloriques et d’Arlésiennes.



Vendredi 17 Septembre :

A 19h et à 21h : Course au plan, manade Roumanille sur le parking devant école

soirée DJ au bar Mathieu.



Samedi 18 Septembre :

15h30 : Concours de boules au bar Mathieu soirée DJ au bar Mathieu.



Dimanche 19 Septembre :

De 10h à 15h : Animation musicale dans le hameau.

11h : Défilé du char de la Saint Omer, départ Bar Mathieu – exposition de la charrette devant le bar Mathieu.

12h : Animation DJ au bar Mathieu.



Lundi 20 Septembre :

15h30 : Concours de boules devant le bar Mathieu.

20h : Show lorca, concert gratuit.



Mardi 21 Septembre :

15h30 : Concours de boules rue des écoles.

20h30 : Concert gratuit Kontrast tour, devant le bar Mathieu, soirée coquillage au bar Mathieu (tickets à acheter au bar) – sous réservation par plateau de 2 ou 4.



Mercredi 22 Septembre :

11h : Abrivado – manade Colombet.

12h : Aïoli au bar Mathieu (tickets à acheter au bar) avec animation musicale de 11h à 16h.



Tout le long de la semaine, fête foraine au hameau.

Fête de la Saint Omer à La Crau de Châteaurenard.

+33 4 90 24 25 50

