Samedi 3 décembre à 18h

La traditionnelle mise en lumière du grand sapin de Noël ouvrira les festivités de fin d’année sur le quai de Londres à 18 h avec la participation des chanteurs de la Paix.

Le défilé de la Saint Nicolas

Dimanche 4 décembre à 17h

Événement incontournable en Lorraine, le défilé de Saint Nicolas sera cette année sur le thème des mondes fantastiques. En raison des travaux réalisés actuellement avenue du soldat inconnu, le parcours du défilé est modifié cette année afin de ne pas bloquer l’accès à l’hôpital.

Il s’élancera de la porte Saint Paul à 17 h et empruntera le parcours suivant : rue St Paul, rue Mazel, place Foch, rue Beaurepaire, pont Fernand legay, place Chevert, avenue de Douaumont, rue de la liberté, quai de la République. Il repassera par la place Chevert et le pont Legay pour enfin arriver quai de Londres où les clés de la ville seront remises par Monsieur le Maire à Saint Nicolas.

13 groupes constitués de musiciens, d’artistes de rue, de chars composent le défilé avec la participation de l’Harmonie de Thierville, les Canards de Belleray, le comité des fêtes de Belleville, la compagnie Tourneur de manivelles, le Collège Saint Jean, la compagnie Tig’air Performances, les accueils de loisirs du Grand Verdun, la compagnie Remue Ménage, Friends compagnie et la ferme du Vallon ! Saint Nicolas, accompagné d’enfants et du père Fouettard, clôture le cortège comme chaque année.

Visible du quai de Londres, le feu d’artifices est tiré à l’arrivée du cortège à côté du Pont Chaussée (durée 15 mn environ).

Profitez du dispositif Moovy pour vous rendre au défilé en bus gratuitement ! https://www.rezo-grandverdun.fr/moovy/

