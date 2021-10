Stenay Stenay Meuse, Stenay FÊTE DE LA SAINT NICOLAS Stenay Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay Meuse L’association Les Amis de Nicolas organise le Marché de Saint Nicolas à Stenay Marché d’artisans locaux et producteurs.

Gaufres et crèpes Buvette et restauration sur place lesamisdenicolas55@gmail.com dernière mise à jour : 2021-09-30 par

