FÊTE DE LA SAINT NICOLAS Saint-Clément

2021-12-04 – 2021-12-04

Saint-Clément Meurthe-et-Moselle Saint-Clément Le 04 décembre, passage de Saint-Nicolas dans les rues du village organisé par le Foyer Rural, ainsi que celui des vélos couchés de HANDISPORT accompagné de VVT Tonic et VELOLUN dans le cadre du Téléthon. +33 3 83 72 70 76 CCO

