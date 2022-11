FÊTE DE LA SAINT NICOLAS Neufchâteau Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

Vosges Le 3 décembre 2022, Neufchâteau s’illuminera des couleurs de la Lorraine pour accueillir dignement l’arrivée de Saint-Nicolas, le saint patron des enfants sages. A 17h00 : rassemblement Place Carrière

A 17h30 : feux d’artifices depuis l’Eglise Saint-Nicolas

A 17h45 : remise des clefs de la ville à Saint-Nicolas

A 18h00 : défilé de la Saint-Nicolas dans les rues de la ville Une séance photo avec Saint-Nicolas est prévue le dimanche 4 décembre au Trait d’Union de Neufchâteau de 14h00 à 17h30 ! +33 3 29 95 20 20 ©OTOV

