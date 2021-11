Gerbéviller Gerbéviller Gerbéviller, Meurthe-et-Moselle FÊTE DE LA SAINT NICOLAS ET SPECTACLE Gerbéviller Gerbéviller Catégories d’évènement: Gerbéviller

FÊTE DE LA SAINT NICOLAS ET SPECTACLE Gerbéviller, 4 décembre 2021, Gerbéviller. FÊTE DE LA SAINT NICOLAS ET SPECTACLE Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de Ville Gerbéviller

2021-12-04 14:30:00 14:30:00 – 2021-12-04 Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de Ville

Gerbéviller Meurthe-et-Moselle Gerbéviller Saint-Nicolas – Spectacle animé par K-Danse, organisé conjointement par le Comité des Fêtes et le Foyer Rural Intercommunal de Gerbéviller. Samedi 4 décembre 2021 – Salle des Fêtes – 14h30. Attention : Animation réservée uniquement aux enfants sages ‼️ +33 3 83 42 70 33 Mairie de Gerbéviller

