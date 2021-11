Paris Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville Paris Fête de la Saint Nicolas Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fête de la Saint Nicolas Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville, 4 décembre 2021, Paris. Fête de la Saint Nicolas

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville, le samedi 4 décembre à 16:00 venez rencontrer Saint Nicolas et son âne au 10 rue Lassus – Procession autour de l’église – chants et contes de Noël – distribution de bonbons sur le parvis. Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville 139 rue de Belleville, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T16:00:00 2021-12-04T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville Adresse 139 rue de Belleville, 75019 Paris Ville Paris lieuville Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville Paris