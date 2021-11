Commercy Commercy 55200, Commercy FETE DE LA SAINT-NICOLAS Commercy Commercy Catégories d’évènement: 55200

Commercy

FETE DE LA SAINT-NICOLAS Commercy, 3 décembre 2021, Commercy. FETE DE LA SAINT-NICOLAS Commercy

2021-12-03 – 2021-12-23

Commercy 55200 Commercy Commercy fête Saint-Nicolas !

du 3 au 26 décembre Les festivités

Manèges, marché de St-Nicolas et animations tous les week-ends

Place Charles de Gaulle

Tombola avec vos commerçants du 3 au 24 décembre Défilé et Feu d’artifice le 4 Décembre Concerts les 03, 10, 17 et 26.12

Place Ch. de Gaulle

. +33 3 29 91 02 18 Mairie de Commercy

Commercy

