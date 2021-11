Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne FÊTE DE LA SAINT NICOLAS – ANIMATIONS MEDIEVALES Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

FÊTE DE LA SAINT NICOLAS – ANIMATIONS MEDIEVALES Carcassonne, 5 décembre 2021, Carcassonne. FÊTE DE LA SAINT NICOLAS – ANIMATIONS MEDIEVALES Carcassonne

2021-12-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-05 19:00:00 19:00:00

Carcassonne Aude La Cité de Carcassonne ouvre ses festivités avec la Fête de la Saint-Nicolas où durant le week-end du 4 et 5 décembre de 10 H à 19 H des troupes de médiévistes envahissent les lices et les rues de la Cité pour vous faire revivre des scènes de la vie d’antan… .

Campements, artisans, ateliers, jeux, Troubadours, marché médiéval… Tout sera réunie pour amuser les petits et grands.

Campements:

Echansons du Carcassès

Chiens de Saint-Martin

Académie populaire et médiévale de Termes d’Armagnac

Cœur de Trame

Mesnie du Corbeau Troubadours :

Caminaires

Acrobates de Montauban

Compagnie Goupil

Mefiat

Tanneurs de Drac. +33 4 68 10 24 30 Carcassonne

dernière mise à jour : 2021-11-22 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville Carcassonne