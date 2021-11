Fête de la Saint-Nicolas à Naveil Naveil, 4 décembre 2021, Naveil.

Fête de la Saint-Nicolas à Naveil Naveil

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Naveil 41100 Naveil

Fête de la Saint-Nicolas à Naveil. Nous aurons une trentaine de stands où le public pourra acheter des produits de nos régions et de qualité : sacs à main, bijoux, bonnets faits main en laine, bijoux fantaisie, écharpes, gants, produits naturels pour l’hygiène corporelle, gravure sur verre, articles de cuisine, photographie, cadre en bois, couverts personnalisés, spécialités à base de noisettes, grands vins de Bordeaux, miel et produits dérivés, escargots, grands vins AOP, champagnes et spiritueux, foie gras du sud-ouest et produits dérivés… Restauration sur place.

Le marché est organisé par la Commanderie de Touraine du Comté de Blois de l’Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem.

