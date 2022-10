FÊTE DE LA SAINT NICOLAS

FÊTE DE LA SAINT NICOLAS, 3 décembre 2022, . FÊTE DE LA SAINT NICOLAS



2022-12-03 – 2022-12-03 Saint Nicolas, patron protecteur des enfants et de la Lorraine, sera fêté comme il se doit. Au programme : rassemblement des enfants devant l’école Pompidou pour une déambulation animée avec Saint Nicolas sur son char, puis illumination du sapin avec le chant des enfants et Saint Nicolas.

Des animations seront proposées pour les enfants ( jeux en bois et carrousel) et le marché de Noël au Casino proposé par l’association CLC ouvrira ses portes. Vous pourrez également profiter d’une petite restauration : flam, churros, vin chaud, bière de Noël, goulash, jus de pommes chaud, crêpes, chocolat chaud, barbe à papa et pop-corn. dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville