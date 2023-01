Fête de la Saint Michel Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau

Fête de la Saint Michel Saint-Martin-de-Crau, 22 septembre 2023, Saint-Martin-de-Crau . Fête de la Saint Michel Halle de Caphan Rue des écoles Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Rue des écoles Halle de Caphan

2023-09-22 – 2023-09-24

Rue des écoles Halle de Caphan

Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhône Nourrie de la bonne humeur et de l’entrain de ses organisateurs, les membres du Comité des Fêtes de Caphan, cette fête vous propose des recettes simples de convivialité, et un programme qui fait l’unanimité ! Animations diverses pour petits et grands, aïoli et après-midi dansante…

Durant toute la durée de la fête des attractions foraines raviront les plus petits. C’est la fête au hameau de Caphan +33 4 90 47 98 40 Rue des écoles Halle de Caphan Saint-Martin-de-Crau

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau Autres Lieu Saint-Martin-de-Crau Adresse Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Rue des écoles Halle de Caphan Ville Saint-Martin-de-Crau lieuville Rue des écoles Halle de Caphan Saint-Martin-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône

Fête de la Saint Michel Saint-Martin-de-Crau 2023-09-22 was last modified: by Fête de la Saint Michel Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 22 septembre 2023 Bouches-du-Rhône Halle de Caphan Rue des écoles Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône