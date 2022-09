Fête de la Saint-Michel Morbier Morbier Catégories d’évènement: Jura

Morbier

Fête de la Saint-Michel Morbier, 1 octobre 2022, Morbier. Fête de la Saint-Michel

Au village Morbier Jura

2022-10-01 – 2022-10-03 Morbier

Jura Morbier Fête de la Saint Michel à Morbier. Au programme : – Samedi 1er octobre : . 16h00 : ouverture de la Fête Foraine . 18h/20h00 : vente de papets et tartes aux pruneau, devant l’Eglise . 18h00 : Messe en l’Eglise St Michel . 20h00 : Buvette, croques morbier et tartes, Place des Ecoles . 21h00 : Aubade de l’Union, Musicale Morézienne, Place des Ecoles . 21h30 : Feu d’artifice – Dimanche 02 octobre : . 07h00 : Réveil par la Batterie – Fanfare . 16h00 : Concert de l’Union Musicale Morézienne, Eglise de Morbier – Lundi 03 octobre : . 13h30 Concours de Pétanque, rue des Hirondelles +33 3 84 33 02 39 http://www.morbier.fr/ Morbier

dernière mise à jour : 2022-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Morbier Autres Lieu Morbier Adresse Au village Morbier Jura Ville Morbier lieuville Morbier Departement Jura

Morbier Morbier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morbier/

Fête de la Saint-Michel Morbier 2022-10-01 was last modified: by Fête de la Saint-Michel Morbier Morbier 1 octobre 2022 Au village Morbier Jura Jura Morbier

Morbier Jura