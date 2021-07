Fête de la Saint Michel Le Puy-Sainte-Réparade, 10 septembre 2021, Le Puy-Sainte-Réparade.

Fête de la Saint Michel 2021-09-10 – 2021-09-12

Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Durant trois jours, vous trouverez de nombreuses animations pour les grands et les petits : Salon du jeu vidéo, festivités et verre de l’amitié, apéro “Jazz”, repas républicain avec groupe musical, spectacle de rue, Bal guinguette et soirée DJ, marché et foire artisanale des saveurs.



Soirée d’ouverture de la fête de la Saint-Michel : Le vendredi 10 à 18h30. Sur le Parvis de la Mairie.

Ouverture par le Maire et les élus.

Représentation de “La Musique du Puy”.

Spectacle Tribute Michel Berger.



Grande journée animée pour la fête de la Saint-Michel et Forum des associations : Le samedi 11 de 9h à 00h. Sur la Place Louis Philibert.

Salon du jeu vidéo, festivités et verre de l’amitié à 12h.

Apéro “Jazz”, repas républicain avec groupe musical, spectacle de rue, Bal guinguette et soirée DJ.



Marché dominical et foire artisanale des saveurs pour la fête de la Saint-Michel : Le dimanche 12 septembre de 9h30 à 17h.

Grand jeu de piste en famille et défis sportifs.

Venez participer aux fêtes de la saint Michel au Puy-Sainte-Réparade.

http://www.ville-lepuysaintereparade.fr/

