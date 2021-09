Cabannes Cabannes Bouches-du-Rhône, Cabannes Fête de la Saint-Michel Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cabannes

Fête de la Saint-Michel 2021-10-01 – 2021-10-03 Centre du village Avenue Saint-Michel

Cabannes Bouches-du-Rhône Cabannes Vendredi 1 Octobre :

21h : Intervillages aux arènes. Les saute-rigoles Vs li cago-nis .

Animé par DJ Yohann & Jos. Entrée 5€ dont 1€ reversé à l’association octobre rose. Buvette ouverte. Pass sanitaire obligatoire.



Samedi 2 Octobre :

Journée des Jeunes organisée par les Saute-Rigoles.

18h30 : Festival d’Abrivado. Manades Grimaud & Clément

21h : Bodéga dans le Parc de la Mairie. Animé par DJ Yohann & Jos. Pass sanitaire obligatoire.



Dimanche 3 Octobre :

8h : Petit déjeuner des charretiers aux arènes municipales.

9h30 : Messe à la Chapelle Saint-Michel

11h : Départ des arènes pour la Bénédiction des chevaux de la Charrette, des charretiers, des cavaliers, des groupes folkloriques, de la musique. Défilé de la charrette dans les rues du village.

12h : Apéritif aux arènes municipales. Offert aux participants du défilé, du repas et invités.

13h : Grand repas “Moules frites”. Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.

18€ – Gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans.

