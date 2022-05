FÊTE DE LA SAINT MÉDARD Saint-Mars-sur-Colmont, 5 juin 2022, Saint-Mars-sur-Colmont.

FÊTE DE LA SAINT MÉDARD Saint-Mars-sur-Colmont

2022-06-05 – 2022-06-06

Saint-Mars-sur-Colmont Mayenne Saint-Mars-sur-Colmont

Fête communale de la St Médard. nSamedi: challenge du Bocage Mayennais n feux d’artifice nDimanche: 2 courses cyclistes D1,D2,D3,D4 nFête foraine et Pains et viennoiseries autour de l’ancien four à pain par les Fournées Marsicolmontoises.

Fête communale de la St Médard. ntoises.

Fête communale de la St Médard. nSamedi: challenge du Bocage Mayennais n feux d’artifice nDimanche: 2 courses cyclistes D1,D2,D3,D4 nFête foraine et Pains et viennoiseries autour de l’ancien four à pain par les Fournées Marsicolmontoises.

Saint-Mars-sur-Colmont

dernière mise à jour : 2022-05-12 par